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29 Mayıs 2018 00:31

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarla ve yaşlılarla iftar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarla ve yaşlılarla iftar yaptı

29 Mayıs 2018 00:31

Dr. Ali Erbaş, huzurevlerinde kalan yaşlılarla ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte yaptığı iftar programındaki konuşmasında, “Birbirimizi seveceğiz ki mutlu olacağız. Birbirimize saygı göstereceğiz ki, huzur içerisinde yaşayacağız” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılar ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte iftar yaptı. Programa, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevlerinde kalan yaşlıların yanı sıra, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yetkililer de katıldı.


Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programına katılan yaşlılarla çocuklara teşekkür ederek gül dağıttı. Hz. Muhammed’in bir hadisinde, “Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir” buyurduğunu vurgulayan Erbaş, “Dinimiz böyle bir ilke ortaya koymuş, birbirimizi seveceğiz ki mutlu olacağız. Birbirimize saygı göstereceğiz ki, huzur içerisinde yaşayacağız. Dolayısıyla bu salonda büyükler ve küçükleri bir arada görmek mutlulukların en güzelidir” ifadelerini kullandı.


Sevgi ve saygının hayat içerisindeki önemine dikkat çeken Erbaş, Müslümanların birbirini sevmesinin imanının bir gereği olduğunu belirterek, Allah’ın rızasını kazanmak için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.




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