Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehzadebaşı Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenen Yaz Kur’an Kursları kapsamlı söyleşide din görevlileriyle buluştu. Programda konuşan Erbaş, din görevlilerine İslam’ı anlatmak, insanlara doğru dini bilgiyi öğretmek için öğrenci beklemeden kapı kapı dolaşarak çocuklara, gençlere ulaşmaları tavsiyesinde bulundu.

“Rol model olacağız”

Çocukların karakterlerinin oluşmasında hocaların olumlu katkıları olmasının önemine işaret eden Erbaş, “Yaşlarına göre müfredatları uygulayarak bu yaz kurslarını iyi geçirelim. Yaz Kur’an kursları program kitabımız var. O kitapçığımızda yaş gruplarına, dönemlere göre müfredatlar var. O müfredatlara uygun hareket edersek ve rol model oluşumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmazsak daha faydalı, daha başarılı oluruz” dedi.

Erbaş, din görevlisinin muallimlik vazifesinin de olduğuna dikkat çekerek, "Cemaatimizin, onların çocuklarının muallimiyiz. Yaz Kur’an kurslarına devam eden çocukları okullar açıldıktan sonra kışın hafta sonları bir vakit toplayın yazın öğrendiklerini tekrarlasınlar" diye konuştu.

Peygamber Efendimizin din hizmetlerini, din eğitimini Mescid-i Nebevi’den yönettiğini ifade eden Erbaş, “Her müftülüğümüz, kendisinin ilk örneği olarak Mescid-i Nebevi’yi, her Kur’an kursumuz kendisinin ilk örneği olarak Suffa’yı düşünürse aşkımız, heyecanımız, ihlasımız ve samimiyetimiz artar. Bu da din hizmetlerimize, eğitim hizmetlerimize yansır” ifadelerini kullandı.

“İyiliklerle insanları müjdeleyeceğiz”

Erbaş, din görevlileri olarak hakkın batıla galip gelmesine katkı sağlayacaklarını, şahitlik edeceklerini ifade ederek, “Hepimiz mübeşşir olacağız, müjdeleyeceğiz. İyiliklerle insanları müjdeleyeceğiz. Kötülüklerden uzaklaştıracağız ve netice, itibariyle cennetle insanları müjdeleyeceğiz. Çünkü biz peygamberlerin varisleriyiz. Onların yerine getirdiği tüm vazifeler bizim üzerimizde emanet şu anda. Hepimiz uyarıcıyız” şeklinde konuştu.

İlk vahyin “Oku” emriyle geldiğinin altını çizen Erbaş, “Bu ümmet okumaktan uzak kalamaz anlamına geliyor bu. Bu ümmetin bilmediğini öğrenmesi lazım anlamına geliyor. Bu ümmetin elinde her zaman kalem olacak anlamına geliyor” dedi.