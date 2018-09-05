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05 Eylül 2018 20:35

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır”

05 Eylül 2018 20:35

Dr. Ali Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş, “Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini’ye ve beraberindeki heyete eğitim alanında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Müslümanların her zaman birbirine destekçi ve yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, “Bu noktada biz, Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz inşallah” dedi.



“Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır”


Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Gazze’de yaşayan Müslümanlar için “Bizim adımıza orada nöbet tutan kardeşlerimiz” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “Bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır Filistin” ifadelerini kullandı.


Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerinden Başkan Erbaş’a selam getirdiğini ifade eden El-Mezaini, üniversite hakkında bilgi verdi.


Gazze’deki ambargo nedeniyle öğrencilerin de büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken El-Mezaini, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.


El-Mezaini, bursların yoksul öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi için önemli olduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı bize sağlanan yardımları kesinlikle unutmayız ve müteşekkiriz” diye konuştu.




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