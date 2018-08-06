Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki ülkenin dini kurumları arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din hizmeti, dini yayınlar ve din eğitimi gibi alanlarda kendilerine destek verebileceklerini ifade etti. Güney Sudan İslam Konseyi Başkanı Cuma Said Ali Anyango ise, kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Anyango, Güney Sudan Müslümanları ve Güney Sudan’daki dini hayat hakkında Erbaş’a bilgi vererek, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.