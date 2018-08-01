Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen “İlahiyat Akademi Yaz Kampı”nın kapanış programına katıldı.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen programda “İlahiyat Akademi Yaz Kampı” öğrencilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere hangi kurumda görev yaparlarsa yapsınlar insanlığı aydınlatmakla sorumlu olduklarını ifade ederek, "Nasıl ki peygamberimiz hakkın batıla galip gelmesine şahit olduysa biz de ömrümüz boyunca hakkın batıla galip gelmesi için mücadele edeceğiz, bunun şahitleri olacağız. Ömrümüz boyunca irşat ile meşgul olacağız. Hangi kurumda görev yapıyor olursak olalım ömrümüz boyunca insanları inzar edeceğiz" dedi.

Öğrencilere, farklı alanlarda da kendilerini yetiştirmelerini tavsiye eden Erbaş, "Belki İlahiyat fakültesinden sonra kiminiz sosyolojide, kiminiz psikolojide, kiminiz tarihte, kiminiz edebiyatta akademik çalışmalar yapacaksınız. İlahiyat nosyonu almış bir arkadaşımızın sosyolojide, tarihte, edebiyatta ilerlemesi ayrı bir zenginlik katacak" şeklinde konuştu.

Erbaş, konuşmasında ilim dünyasından isimlere yer vererek, "Akşemsettin Hazretleri dini ilimlerde ne kadar zirvedeyse matematikte de o kadar zirvede. İbn-i Sina, iyi bir fıkıhçı ama dünya çapında bir tıpçı. Farabi’nin, İbn-i Rüşd’ün çift kanatlı olduklarını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mihraplarda, kürsülerde, minberlerde kendisini iyi yetiştirmiş, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak kişileri görmek istediklerini de belirtti.

360 kız ve 250 erkek öğrencinin katıldığı "İlahiyat Akademi Yaz Kampı" eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul’da yapıldı. Bir ay süren kampta İslami ilimler derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de yer verildi.