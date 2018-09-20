Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi Başkanı'nı kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dr. Ali Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş,“Güncel fıkhi problemlerin çözüme kavuşturulmasında yeni çalışmalara ihtiyaç var” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi üyelerine, “İnşallah burada bulunduğunuz süre içerisinde faydalı, verimli oturumlar, toplantılar gerçekleştirirsiniz. Bu toplantıların, sizin bundan sonraki çalışmalarınızda büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Müslümanlara daha iyi hizmet etme noktasında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Başkanlığın, Din İşleri Yüksek Kurulunun, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, dini yayınlar alanlarındaki çalışmaların gayesi, Kur'an ve sünnet çizgisinde sahih dini bilgiyi üretmek ve üretmiş olduğumuz bu bilgiyi insanlarımıza, milletimize ulaştırmaktır” şeklinde konuştu.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, Fıkıh alanında insanların güncel ihtiyaçlarını dikkate aldığını belirten Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulumuz, milletimizin yeni gelişmelere yönelik karşılaşmış olduğu problemleri çözme noktasında sürekli bir gayretin içerisinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

İlahiyat fakültelerinde ve Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'nde ileri derecede fıkıh birikimine sahip hocaların olduğunu işaret eden Erbaş, tecrübe ve bilgi paylaşımının önemini vurguladı. Başkan Erbaş ayrıca, fıkhi konulardaki yapılan paylaşımların bilgi birikimini arttıracağını, bunun da fıkıh konusunda eğitim görenlere ve insanlığa faydasının olacağını kaydetti.

“Özellikle güncel fıkhi problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında yeni çalışmalara ihtiyaç var” diyen Başkan Erbaş, dünyanın sürekli geliştiğine, hayat şartlarının değiştiğine işaret etti. Başkan Erbaş, “Hayat şartlarına göre Müslümanların bu noktada fıkhi çözümler üretmesi gerekiyor. Bu açıdan fıkıh meclislerine, fıkıh âlimlerine Müslümanların büyük ihtiyacı var” dedi.

Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirten Samerai, Irak Fıkıh Akademisinin çalışmaları hakkında Başkan Erbaş'a bilgi verdi. Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.