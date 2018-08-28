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28 Ağustos 2018 20:32

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran Ankara Büyükelçisini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran Ankara Büyükelçisini kabul etti

28 Ağustos 2018 20:32

Dr. Ali Erbaş, İran Ankara Büyükelçisi Taherian Fard’ı kabul etti.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, Büyükelçi Fard’ın ve beraberindeki heyetin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. İki ülkenin hac organizasyonlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Türkiye ve İran’ın hacılara hizmet noktasında örnek işlere imza attığını belirtti. Erbaş ayrıca haccın, Müslümanların bir araya gelmesi ve problemlerini müzakere etmesi noktasında bir fırsat olduğunu ve bunu en güzel bir şekilde değerlendirmek gerektiğini vurguladı. İki ülke arasında özellikle dil ve kültürel anlamda yakın ilişkisi olduğuna değinen Erbaş, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.


Konuk Büyükelçi Fard ise kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.




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