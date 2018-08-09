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09 Ağustos 2018 14:07

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam’ın en çok önem verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır”

Konya’nın Karatay ilçesindeki Doğanlar Kur’an Kursu öğrencilerini kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam’ın en çok önem verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam’ın en çok önem verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır”

09 Ağustos 2018 14:07


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’nın Karatay ilçesindeki Doğanlar Kur’an Kursu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.


Başkan Erbaş minik öğrencilerle yaptığı sohbette, “İslam’ın en çok önem verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır” dedi.


Hazreti Muhammed’in Müslümanı, ”elinden ve dilinden güvende olunan insan” olarak tarif ettiğini söyleyen Erbaş, “Kimseye ondan zarar gelmeyecek, herkes ondan emin ve hoşnut olacak, herkes ona güvenecek, Müslümanlığın özü bu. Böyle bir Müslüman olabilmek için de İslam’ı Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in yaşadığı ve öğrettiği gibi yaşamalıyız” şeklinde konuştu.


Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların ana kaynağı olduğunu belirterek, “Bir Müslümanın ilk yapacağı işlerden birisi de Kur’an-ı Kerim’i öğrenmektir” ifadelerini kullandı.


Erbaş, minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.




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