Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamada, “Bugün insanlığın kadim şehri, selam yurdu ve İslam’ın ilk kıblesi Kudüs, barbarca bir işgal ile karşı karşıyadır. İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış Kudüs’ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır. Mübarek Ramazan-ı şerifin arefesinde Gazze’de elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan, bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledilmiştir. Barış, güvenlik ve umuda kastedenler de sebep oldukları kaosun içinde boğulmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

Erbaş, “Elbette hiçbir zorbalık Filistin’in, Gazze’nin ve Mescid-i Aksa’nın özgür geleceğine engel olamayacaktır. Allah’ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim güç kirletemeyecektir. Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. Bugün Kudüs’te huzur, barış, güvenlik ve umuda kastedenler de sebep oldukları kaosun içinde boğulmaya mahkûmdur. Önemli olan zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Peygamberler diyarına kast edilirken, Müslümanların harîm-i ismeti ihlal edilirken herkesin durduğu yer vicdanının resmidir. Dolayısıyla Kudüs’ün izzeti çiğnenirken, insanların yaşama, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehirde ezanlar susturulurken duyarsız kalanlar; insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, âlemlerin Rabbinin huzurunda rezil ve rüsvay olacaklardır."

“Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır”

Filistin ve Kudüs için yegane çözümün ’ümmetin bir araya gelip zulme ve işgale engel olması’ olduğunu ifade eden Erbaş, “Filistin ve Kudüs’ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin insaf, vicdan, hukuk, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığı artık kesinleşmiştir. Bu noktada yegâne çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira bugün Kudüs’te masum insanları katleden zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadırlar. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Zorlukları hep beraber aşmanın çarelerini arayalım. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım” dedi.

“Kudüs ilelebet Filistin’in başkentidir”

Erbaş, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu vurgulayarak, “Sonuç olarak açıkça ifade etmeliyim ki Kudüs, ilelebet Filistin’in başkentidir ve öyle kalacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasını Filistin için şöyle dua ederek sonlandırdı:

“Bu vesileyle, Gazze’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, yüce Rabbimden inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum.”