Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, jandarma ve polislerle buluştu

Dr. Ali Erbaş, "15 Temmuz tarihin gördüğü en büyük ihanettir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Gazipaşa Polis Lokali’nde gerçekleşen programda jandarma ve polislerle bir araya geldi. Programa Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Müftüsü Turgut Açari, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, çok sayıda polis ve jandarma katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe’nin şehitler için dua etmesinin ardından konuşan Erbaş, 15 Temmuz’un tarihin gördüğü en büyük ihanet olduğuna dikkat çekerek, “15 Temmuz gecesi bu millete bütün düşman güçlerinin bir araya gelerek Çanakkale’yi geçemeyenlerin torunlarının 15 Temmuz gecesi ülkemizi işgal etme teşebbüsü olarak görüyoruz. Yüz sene önce bir milletten nasıl 57 ayrı ülkecik çıkardılarsa şu anda gözlerine büyük görünen Anadolu topraklarını da paramparça edip kendi aralarında paylaşma gibi hedefleri hala devam etmektedir. Ama milletimiz buna hiçbir zaman fırsat vermemiştir, 15 Temmuz’da da fırsat vermemiştir. Kıyamete kadar da inşallah fırsat vermeyecektir. Biz bu amaçla, bu ruhla gayret edeceğiz. Neslimize de aynı ruhu aşılayarak bizden sonra milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, bütün manevi değerlerimizi kendilerine emanet edeceğimiz hayırlı bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erbaş, programın sonunda polis ve jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.