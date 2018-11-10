Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam’da gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen 2018 Hac Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay karşıladı.