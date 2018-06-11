Dr. Ali Erbaş, “Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın finaline katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TRT 1 ve Diyanet Tv ekranlarında ortak yayınlanan “Kur’an- Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın final bölümüne katıldı. Çekimlerinin önceden yapıldığı finalde 8 Kur’an bülbülü ter döktü. İlk üçe giren hafızlara ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren verdi. Başkan Erbaş burada yaptığı konuşmada, “Kur’an- Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın Kur’an öğrenimine ve öğretimine katkısı olacağını ifade ederek, yarışmaya katılan hocalara, Jüri üyelerine ve TRT Genel Müdürü Eren’e teşekkür etti.

“Evlerimizde yıl boyunca kardeşlerimizin o güzel sesleriyle Kur’an kıraati dinledik, onların değerlendirilmesini dinledik” diyen Erbaş,“Gençlerimize, İmam hatipteki, ilahiyat fakültelerindeki, Kur’an kurslarımızda hafızlık yapan öğrencilerimiz için önemli bir katkı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmada, Enes Özsoy birinci, Furkan Çınar ikinci, Suriyeli hafız Muhammed Jamalise üçüncü oldu.