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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Müslümanlar daha çok bir araya gelmeli”

Çad Yüksek İslam Konseyi heyetini kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, “Müslümanlar çeşitli vesilelerle daha çok bir araya gelmeli” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çad Yüksek İslam Konseyi heyetini kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, “Müslümanlar çeşitli vesilelerle daha çok bir araya gelmeli ve Müslüman ilim adamları, âlimler, imamlar, hademe-i hayrat dediğimiz din hizmetinde çalışan kardeşlerimizin birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları için daha çok görüşmeleri, bir araya gelmeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.


Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve hizmet içi eğitimlerden örnekler veren Erbaş, din eğitiminin önemine vurgu yaparak, “Din hizmetlerinde ve din eğitiminde daha nitelikli bir çalışma yapabilmek için ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' hadis-i şerifini ilke olarak kabul ediyoruz” dedi.


Çad Yüksek İslam Konseyi Heyeti adına konuşan Naim Oumar Alhadi ise, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti. Alhadi, “Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak üzere buradayız” dedi.


Kabulde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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