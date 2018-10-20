Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi

Dr. Ali Erbaş, "Vahdet, toplumsal birlik demektir. İslam'ın özünde hem tevhid vardır hem vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'nin Sahabi döneminde İslam'a kapılarını açmış olan bir bölgenin şehri olduğunu söyledi.

İslam dininin barış dini olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim inancımızın, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi muhabbettir. Müslüman muhabbet, barış, sevgi insanı demektir. Biz, sevgi medeniyetinin çocukları, sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a, Baba Mansur'dan Ağuiçen'e, Horasan ve Anadolu ile evliyanın temsil ettiği irfan yolu; Anadolu'muzun ve Balkanların gönül dünyasına asırlardır hitap etmiştir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, medeniyetimizdeki irfan geleneğinin canlılığını sürdürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Hak Muhammed Ali anlayışıyla Allah'ın varlığını ve birliğini, rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in peygamberliğini, Hazreti Ali Efendimizin evliyanın piri olduğunu esas alan geleneğimiz, bin yıldan beri Anadolu'muzun önemli unsurlarındandır. İrfan geleneğimizin ‘Edeb Yâ Hû' kalıbıyla ifade ettiği eline, diline, beline sahip olma düsturunu esas kabul edip, hayatı anlamlandıran ocaklarla devam eden bu geleneğimiz, bugün de canlılığını sürdürmektedir. Kelime-i tevhidlerin, “Hû”ların çekildiği bu erkanlar geçmişten günümüze tekke ve dergahlar gibi kurumsal mekanlarda ya da yeteri büyüklükteki evlerde icra edilmiştir. Başkanlığımız günümüzde farklı sosyo-kültürel etkinliklerle birlikte Hakk Muhammed Ali anlayışına dayalı geleneğimiz ve edeb erkanının yürütüldüğü söz konusu yapıların mecrasında faaliyetlerinin tarihimize ve dini geleneğimize sahip çıkma anlamında önemli görmektedir."

"İslam'ın özünde hem tevhid vardır hem vahdet vardır"

Tevhid ve vahdetin İslam'ın en önemli unsurlarından olduğunu belirten Erbaş, "Vahdet, toplumsal birlik demektir. İslam'ın özünde hem tevhid vardır hem vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Ülkemizin en zor anlarında müftülerimiz, görevlilerimiz, imamlarımız, dedelerimiz, kanaat önderlerimiz hep el ele vermedik mi? Ülkemizi işgal etmeye kalkanları birlikte püskürtmedik mi? 7 cephede birlikte göğüs göğse savaşmadık mı?" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeliyle birlikte millete hizmet etmeye çalıştığını kaydeden Erbaş, şöyle konuştu:

"Birliğin, beraberliğin en iyi gösterildiği yer, ülkemizde, vatanımızda, bayrağımızla, milletimizle ilgili herhangi bir sorun olduğunda omuz omuza gayret etmemiz, mücadele etmemizdir. 15 Temmuz gibi bir karanlık gece, bir işgal girişimi yaşadık. O zaman birlikte olduk, beraber olduk. O kötü günleri, Allah bir daha göstermesin inşallah. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla, kadınımız ve erkeğimizle hep birlikte vatanımızın hem huzuru hem maddi ve manevi kalkınması için hep birlikte olacağız."

Erbaş'ın konuşmasının ardından bazı katılımcılar söz alarak düşüncelerini paylaştı.

Programa, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü Aşır Durgun'un yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.