Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV personeliyle bayramlaştı

Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) personeliyle bayramlaştı.

Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) personeliyle bir araya geldi. TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Erbaş, "Medeniyetimizin bütün unsurları bizim ruhumuzu diri tutmaya yönelik oluşmuştur. Bunların en önde geleni de bayramlardır" dedi. Erbaş, ramazanda kazanılan güzelliklerin, bayramda elde edilen muhabbetin, kardeşliğin diğer aylara da taşınması gerektiğini söyledi.

Paylaşmaya ilk örneğin Peygamber Efendimizin olduğunu hatırlatan Erbaş, "Vakıf, birliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı, samimiyeti destekleyen bunun ilelebet yaşamasını sağlayan en önemli vasıtalardan birisidir. İşte vakfımızda bunu sağlıyor" diye konuştu.

Erbaş TDV personeli ve gönüllüleriyle yurt içinde ve yurt dışında toplam 3 bin kişi ile birliği, beraberliği ve paylaşımı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayında insanları bayrama güler yüzle taşıyabilmek için gayret ettik" ifadelerini kullandı.

"84 ülkede 90 bin 205 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı"

TDV’nin ramazanda yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren Erbaş, şöyle konuştu:

"84 ülkenin 326 bölgesinde 90 bin 205 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız, toplam 246 bin 830 kişilik iftar programı düzenlemişiz. Ramazan yardımları çerçevesinde Suriye’de 70 bin kişiye iftar, 30 bin aileye gıda ve temizlik kolisi ulaştırmışız. Suriye içerisinde ihtiyaç sahibi çocuklara bin 300 paket bayramlık yardımı yapmışız. Suriye’de ramazan ayında toplam 500 bin kişiye yardım ulaştırmışız."

"Arakanlı 5 bin aileye iftar verildi"

Arakanlı ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları da anlatan Başkan Erbaş, "Arakan Myanmar içerisinde bulunan Müslümanlara ve kamplarda bulunan mültecilere ramazan süresince 6 bin 200 gıda kolisi, 5 bin aileye iftar verildi. Bangladeş Cox-Bazaar bölgesinde 10 bin kişiye iftar verildi. Bangladeş’te bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara 2 bin paket bayramlık yardımı yapıldı" şeklinde konuştu.

"14 bin 700 yetime bayramlık hediye edildi"

Yurt içinde yapılan yardımlara da değinen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"864 il ve ilçe şubemiz tarafından, her biri 25 TL’lik kartlardan oluşan toplam 1 milyon 750 bin TL değerinde alışveriş yardım kartı dağıtımı yapıldı. Yurt içinde 100 bin ihtiyaç sahibi ve mülteciye alışveriş yardım kartı ulaştırıldı. Kocatepe Camii Külliyesinde her gün 2 bin 500 kişi olmak üzere ramazan ayı boyunca toplam 75 bin kişiye iftar verildi. Türkiye genelinde il ve ilçe şubelerimiz vasıtasıyla kurulan iftar sofralarında toplumun farklı kesimlerinden 1 milyon kişiyle bir araya geldik."

Erbaş, yurt içinde 8 bin 400, yurt dışında ise 6 bin 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettiklerini kaydetti.

Bangladeş Cox-Bazaar bölgesinde TDV’nin kamp alanı olduğunu dile getiren Erbaş, "Orada vakfın hizmetlerini gördüğümüz zaman o insanların yüzündeki tebessümü gördüğümüz zaman bu işlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. O yetimlerin, o kimsesizlerin bize koşması bizim de iyiliğe ne kadar çok koşmamız gerektiğini bize hatırlatıyor" dedi.

Erbaş, TDV’nin yardımlarının hazırlanması ve dağıtılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Programda TDV’nin ramazan faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alanlar, gittikleri bölgelerde yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, TDV yöneticileri ve personeli katıldı.

Ankara İl Müftülüğü ziyareti

Bayramlaşmanın ardından Ankara İl Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmez’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulunan Erbaş, "Bayram günlerinde komşular arasında ilişkilerin geliştirilmesi, arkadaşlar arasındaki muhabbet ortamının ramazan ayında ve bayramda geliştirilmesi yılın bütün günlerinin böyle geçirilmesi gibi bir mesaj veriyor inşallah bu mesajı alanlardan oluruz" dedi.