Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan Büyükelçisi'ni kabul etti

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell'i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Terör örgütüne dönüşmüş yapılar İslam'la özdeşleştirilemez” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell'i kabul etti. Görüşmede Avrupa'da yükselen İslamofobia'nın ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Erbaş, “Bizim en çok arzu ettiğimiz şey, özellikle Avrupa ülkelerinde İslamofobia'nın bir şekilde ateşinin düşürülmesi gerekiyor. Hep birlikte İslamofobia'nın ortadan kaldırılması noktasında çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar'ın İslamofobia'dan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları işaret eden Erbaş, “Biz bundan Müslümanlar olarak rahatsızız” ifadelerini kullandı. Erbaş, Diyanet olarak İslam'ın temsilcisi gibi gösterilmeye çalışan terör örgütleriyle olan mücadelelerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“İslam dünyasında birtakım faaliyetler içerisinde bulunan terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor, onları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Onların sanki İslam'ın temsilcisi gibi görülmesi ve gösterilmesi bizi öteden beri hep rahatsız ediyor ve bunu her ortamda da söylüyoruz. Onlarla Müslüman'ın ya da İslam'ın özdeşleştirilmesini istemiyoruz. Ve biz onları zaten İslam'ın içinden de kabul etmiyoruz.”

Kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür eden konuk Büyükelçi Russell, “Söylediklerinize katılıyorum. Dünyadaki çatışmaların, ihtilafların ve sorunların çözümü için işbirliğine ve daha çok iletişime ihtiyacımız olduğuna katılıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretin sonunda Büyükelçi Russell'e Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY" kitabının İngilizce ve Türkçe baskısını hediye etti. Kabulde Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu.