Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan müftüleri kabul etti

Dr. Ali Erbaş, 22 ile atamaları gerçekleştirilen müftüleri makamında kabul etti.

Müftülere hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetlerinde din-i mübini İslam’ı öğretme ve aydınlatma noktasında farklı illerde görev yapacak müftülerle görevlerine başlamadan önce istişare yapacaklarını söyledi. Erbaş, il müftülüğü görevinin ağırlığını belirterek, müftülerin büyük bir mesuliyeti emanet olarak omuzlarına aldıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığını, il ve ilçe müftülüklerini Mescid-i Nebevi’nin bir şubesi olarak gördüğünü ifade eden Başkan Erbaş, “Allah Resulü Efendimiz, diyani hizmetleri Mescid-i Nebevi’den, din eğitimini de Ashab-ı Suffe’yi kurarak oradan yürüttü. Onun için nasıl bir görevin içinde olduğumuzu, nasıl bir teşkilatta hizmet ettiğimizi aklınızdan geçirdiğinizde Mescid-i Nebevi ve Allah Resulü Efendimiz’in orada yapmış olduğu tebliğ ve davet mücadelesi hemen aklınıza gelmeli. Bu düşünce bizi motive edecek, aşk ve heyecan verecek” dedi.

Erbaş, teşkilat olarak insanların doğumundan ölümüne kadar ömrünün her anında yanlarında olmak gibi bir avantaja sahip olduklarını hatırlatarak, “Sizler illerinizde iyi işler yaparsanız, bizler teşkilat olarak iyi işler yapmış olacağız, çünkü bizim illerdeki temsilcilerimiz sizlersiniz” diye konuştu.

Bilginin faydadan daha çok zarara kullanıldığı bir çağda yaşanıldığını dile getiren Erbaş, teknolojinin insanları adeta tutsak ettiğini kaydetti.

“Bizler madem bulunduğumuz ilimizin manevi rehberiyiz, mimarıyız, insanımızı aydınlatmak, cehalet çizgisinden sırat-ı müstakim çizgisine taşımak için elimizden gelen gayreti Allah rızası için göstermeliyiz” diyen Erbaş, müftülerin bulundukları illerde üniversiteleri, yurtları ziyaret ederek, seminerler, konferanslar vermelerini tavsiye etti.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve 22 il müftüsü katıldı.