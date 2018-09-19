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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Gaziler Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, “Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür diliyorum” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Din, vatan, mukaddesat, hak ve hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla şehadeti arzulayarak canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesi ile şereflenen tüm kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve hürmetle anıyorum. Bu vesileyle fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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