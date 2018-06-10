Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kadir Gecesi mesajı

Dr. Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Dr. Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Kamera karşısına geçerek Müslümanlara görüntülü seslenen Erbaş, hayata sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisinde bulunduğunu belirterek, "Yüce Allah Kadir Gecesinin; meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere müjdelemektedir" ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmeye başlaması olduğunu hatırlatan Erbaş, masajında şunlara yer verdi:

"O Kur’an ki; İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir. O Kur’an ki; insana; hayatı, kainatı, yaratanı, varoluşun gayesini tanıtan; hakkı, hakikati, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri ve yeryüzünü güzelleştirecek ilkeleri öğreten; iffetli ve onurlu bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren kitaptır. Her Mü’min için Kur’an’ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak, en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce idealdir. Zira Kur’an’ın yaşandığı yere Allah’ın rahmeti tecelli edecek ve orası selam yurdu olacaktır. Ömrümüzü Kur’an ile imar etmek, evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katacaktır. Allah’ın yeryüzüne en büyük nimeti olan Kur’an’ın kadrini bilerek onun ölçüleriyle yaşanan her gün ve gece Kadir Gecesinin mağfiret, bereket, selam ve kurtuluş iklimine kavuşmak demektir."

Bu geceyi kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak hayatları, Kur’an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Erbaş, "Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kainat ile ilişkimizi tevhid, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere sabit kılalım. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak, ‘Kim inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır’ buyurmuş ve bu gece, ‘Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet’ şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde bütün günahlarımıza tevbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.