Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüce Allah’ın biz kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın hazzını yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Kurban Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca, milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olduğumuz bu günlerde, kurban ve bayram, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren büyük bir nimet ve ibadettir. Diğer yandan bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Dolayısıyla, bugün, açlık, yoksulluk, zulüm ve şiddet sarmalında kuşatılan dünyanın felaha kavuşması ve insanlığın hep beraber bayramı yaşaması için çalışmak önemli bir vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke’den, Arafat’ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”