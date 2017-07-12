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12 Temmuz 2017 13:59

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 15 Temmuz fotoğraf sergisine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 15 Temmuz fotoğraf sergisine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 15 Temmuz fotoğraf sergisine katıldı

12 Temmuz 2017 13:59

Görmez, 15 Temmuz ile ilgili olarak unutulmaması gereken altı önemli husus olduğunu söyledi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ’Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara’ adlı 15 Temmuz’da çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisine katıldı. Sergide 15 Temmuz’un simgesi olan sala okundu.


15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 15 Temmuz ile ilgili olarak 6 konunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Birinci husus bizi yoktan var eden Rabbimizin rahmetinin üzerimizden eksik olmamasıdır. İkinci önemli husus yeryüzünde bize umut bağlamış mazlumların duasıdır. Üçüncü husus ise aziz milletimizin göstermiş olduğu iradesi, şehit olmak için sokağa çıkmasıdır. Dördüncü husus gençliğin gösterdiği irade o büyük bilinçtir. Beşinci husus millet olarak ortak bilincimizi harekete geçiren salalarımızdır. Altıncı olarak da bir nesli heba eden din kisvesi altında karşımıza çıkılmasını unutmamamız gerekiyor. Dinimizi sahih kaynaklardan anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.




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