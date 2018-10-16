Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden 'Değerler Eğitimi Programı'

'Değerler Eğitimi Programı' kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gençlerle Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''En büyük nimet ve en önemli değerdir İslam'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Değerler Eğitimi Programı' kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gençlerle Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği programda gençlerle bir araya gelen Erbaş, “Sevgili gençler, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Genç kelimesi, en çok sevdiğim, en sıcak kelimelerden birisidir. Sizler bu müjdenin muhataplarısınız. ifadelerini kullandı.

''En büyük nimet ve en önemli değerdir İslam''

İslamın en büyük değer olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, ''Değerler Eğitimi başlığı altında bu proje yürütülüyor. Zaten sizin şu anda içinde bulunmuş olduğunuz bu birlik-beraberlik, din-i mübin-i İslamı ve tarihimizi öğrenme, milletimizi yakından tanıma, başlı başına bir değerdir. En büyük değerimiz Müslüman oluşumuz. Bundan daha büyük bir değer yoktur. En büyük nimet ve en önemli değerdir İslam. Siz orada bu değerinizi ömrünüzün sonuna kadar yaşayarak muhafaza edeceksiniz. Nerede yaşıyor olursanız olunuz ister gurbet ellerde ister Türkiye'ye geldiğiniz zamanlarda size bakan birisinin Müslümanlığı okuması gerekiyor. Yürüyüşünüzde, oturmanızda, kalkmanızda, konuşmanızda, kişisel ilişkilerinizde, insanlarla iletişiminizde insanların Müslümanlığınızı okuması gerekiyor” şeklinde konuştu.

''İnsanlar bize baktığı zaman İslama heves etmeli''

Müslümanın yaşayışıyla örnek olması gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Amelsiz iman, meyvesiz ağaca benzer. Namaz bizi diri tutuyor, oruç bizi diri tutuyor. İslam'ın emirlerini yerine getirerek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Bizim hal ve hareketimizin tebliği olması gerekiyor. İnsanlar bize baktığı zaman İslama heves etmeli. İslamofobi endüstrisinin insanları İslamdan uzaklaştırmak için çaba gösterdiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Gençler, insanlar bize baktığı zaman tebessüm etmeliler. Bunun için gayret edelim. İslam'ı sevdirmek, İyi bir Müslüman olmak en büyük ibadetlerden birisidir. Yaşayışımız, sözümüzden daha etkili olacaktır'' açıklamalarında bulundu.

Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın da hazır bulunduğu programın sonunda Erbaş, Almanya'dan gelen gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 90 gencin katıldığı programda temel dini bilgiler ve değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yer alıyor. 13-23 Ekim tarihleri arasındaki program kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Bilecik, İznik, Çanakkale ve Edirne illerine geziler yapılacak.