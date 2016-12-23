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23 Aralık 2016 17:13

Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

23 Aralık 2016 17:13

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Suriyeli sığınmacılara din hizmeti daha düzenli hale getirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Ülkemiz bir sığınak haline geldi. Savaşlardan, katliamlardan kaçan mazlumların sığındığı bir ülkeyiz. Millet olarak bize sığınan zor durumdaki kardeşlerimize kucağımızı açmış olmamız, milletimizin alicenaplığını göstermesi bakımından çok önemlidir” dedi.
“Milletimiz muhacirlere ensar olmuştur” diyen Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu protokolde biz sığınmacı misafirlerimize yönelik din hizmetlerini, manevi hizmetleri nasıl yapacağımızı tespit etmiş olacağız. AFAD ile işbirliği içerisinde kamplarda hem de kamp dışında ülkemize sığınan insanlara üzerimize düşen vazifeleri yapacağız bu protokolle. Bu insanların sadece barınmaya ihtiyacı yok. Bu insanlar aynı zamanda her insanın ihtiyaç duyduğu hizmete muhtaçlar.”
Görmez, söz konusu protokolde sadece sığınmacılara yönelik hizmetlerin olmadığını kaydederek, “Acil afet durumlarında ülkemizin her yerinde bulunan din görevlisi arkadaşlarımıza düşen vazifeleri belirlemek ve onları eğitimden geçirmek istiyoruz” dedi. “Bizim görevlilerimizin acil afet hallerinde eğitime ihtiyaçları var” diyen Görmez, “Bu eğitimi AFAD’dan temin etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bu protokolle daha disiplinli kardeşlerimize hizmet vermiş olacağız”
AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilen ise, Müslüman coğrafyadan gelen yaklaşık 3 milyon mülteci bulunduğunu kaydederek, “Toplamda 26 kampımızda biz bunların bir kısmını misafir ediyoruz. Müslüman bir coğrafyadan geliyorlar, kendi inançlarını yaşıyorlar. Bu protokolle daha disiplinli kardeşlerimize hizmet vermiş olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında işbirliği protokolü imzalandı.



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