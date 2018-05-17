Diyanet personeli iftar sofrasında buluştu

İftarını personelle yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş iftar sonrasında yaptığı konuşmada, “On bir ayın sultanı ramazan ayının ikinci gününde davetimize icabet ederek iftar sofrasını bizimle paylaştığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum, Allah hepinizden razı olsun” dedi.

H.z. Muhammed’in (s.a.v) cennete girme arzusu ile yanıp tutuşan insanın beklediği an ile iftarı bekleme anını birbirine benzettiğini ifade eden Erbaş, “Cenab-ı hak muhabbet içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde nice iftarlar yapmayı hepimize nasip eylesin” diye konuştu.

“Eşi, dostu, akrabaları ve komşuları ile bir araya gelip iftar yapama tadını tatmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman var” diyen, Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Başta Filistinli kardeşlerimiz, ramazana girmeden bir gün önce zalim İsrail askerleri tarafından büyük bir katliama uğradılar. Cenab-ı Hak mazlum kardeşlerimize yardım eylesin dualarımız her zaman onlarla beraber olacak. En büyük silah duadır. Duamızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Bangladeş’te 1 milyon Arakanlı kardeşimizin küçücük bir çadırda ancak oturabilecekleri kadar bir yerleri var, yatabilecekleri bir yerleri yok. Böyle bir sıkıntı içerisindeler. Doğu Türkistan’dan ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz ailesinden haberleri yok, nasıl yaşıyorlar, nerede hangi hapishanede haberleri yok. Büyük işkenceler içerisindeler. Dolayısıyla bizim bütün mazlumlar için özellikle iftar saatinde dua etmemizin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için bunları sizlerle paylaştım.”

Erbaş, Diyanet olarak bu yıl ki ramazanın temasının “israf olmasın” olduğunu dile getirerek, isaftan uzak durulması gerektiğini söyledi. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de “Eğer şükrederseniz nimetleri arttırırım” diye buyurduğunu hatırlatan Erbaş, hocalık vasfının büyük bir nimet olduğunu, bunun şükrünün de vazifeyi iyi yapmaktan geçtiğini kaydetti. Erbaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Rabbimiz sağlık afiyet içerisinde bizi ramazana ulaştırdı, bayrama da ulaştırsın. Çocuklarımızı sırat-ı müstakim çizgisinden ayırmasın.”