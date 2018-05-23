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23 Mayıs 2018 02:40

Diyanet şehit yakınları ve gazileri iftar sofrasında buluşturdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Diyanet şehit yakınları ve gazileri iftar sofrasında buluşturdu

23 Mayıs 2018 02:40


Diyanet İşleri Başkanlığı, şehit yakınları ve gazileri iftar sofrasında bir araya getirdi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık personeli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Erbaş, şehit yakınları ve gazilere davetlerine icabet ederek iftar sofrasına katıldıkları için teşekkür etti. Hz. Muhammed’in (s.a.v) insanoğlunun iki önemli sevinç anı olduğunu buyurduğunu hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bunlardan birinin cennete girmek için beklediği, ikincisinin de iftarda ezanın okunmasını beklediği andır. Şu anda biz bunun ikincisini yaşıyoruz” dedi.




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