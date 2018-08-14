Silahla yapılamayanların ekonomiyle elde edilmeye çalışıldığı aşikardır. Ülkemizi dize getir gayreti karşısında kenetlendiğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Döviz kuru üzerinden Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırı hakkında yazılı açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Diyanet camiası olarak 15 Temmuz’da nasıl ki darbeleri selalarla püskürtmüşse, bugün de canımızla, malımızla, devletimize kendimizi vakfettiğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kaydetti. Bayraktutar açıklamasında şunları söyledi:

"Biz bu vatanın bir parçasıyız. Bize ait olan devletimizindir. Şahsi varlığımızı vatanımız uğruna gözümüzü kırpmadan vereceğimiz bilinmelidir. Dünyanın hiç bir yerinde, canıyla, malıyla, evlatlarıyla kendisini vatanına adayan başka bir millet yoktur. Bugün başlatılan savaşın, oynanan oyunun farkındayız. Biliyoruz ki biz bu savaştan galip çıkacağız. Amerika’ya ihtiyacımız, onların bize ihtiyaç duyduğu kadardır. Karşılıksız, tek taraflı tehditkar bir üslubu, bu milletin evlatları kabul etmeyecektir. 300 yıllık devlet olan ABD, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın torunlarına ayar veremeyecektir. Türkiye eski Türkiye değildir. Liderimiz, Başkomutanımız dirayetini geniş ve cesur tarihinden ve milletinin üstün desteğinden almaktadır. Siyasi anlamda devlet çıkarlarını gözeterek açıklamalarda bulunan bütün partilerimizi tebrik ediyor, günün gün kurtarmak değil, ekonomik bağımsızlığı elde etme günü olduğunu dile getiriyoruz."

"Trump, Trump Tower’ı yönetir gibi ABD’yi yönetmektedir"

Bu olayın Türkiye açısından bir fırsata çevrilebileceğini bildiren Mehmet Bayraktutar, "Ekonomik yaptırımların askeri ortaklığa bir hançer vurduğu bellidir. Türkiye askeri manada ülkemiz içerisindeki ABD üstlerini derhal kapatmalı, müttefik arayışını hızlandırmalıdır. Devlet geleneği olmayan, siyasi tecrübesi bulunmayan ABD Başkanı Trump, Trump Tower’ı yönetir gibi ABD’yi yönetmektedir. Bu durum ABD için kaçınılmaz bir sondur. ABD halkının çılgın, kuralsız yönetimle uçurumun dibine sürüklendiği bellidir. Bugün ABD’nin başına geçip şovmenliğe soyunanlar sayısız ABD askerini kilometrelerce ötelere götürüp adeta öldürmektedir. Üç bin kilometre ötede ABD’nin çıkarlarını gözetiyoruz bahaneleriyle mazlum insanları katletmek, askerini bile bile ölümle karşı karşıya getirmek, tabiri caizse halkına, insanına acımadan kıymaktır.

Bizler ABD başkanının yönettiği herhangi bir iş yeri değiliz. Bizler geleneği olmayan, hukuku olmayan bir devlet değiliz. Bugün 15 Temmuz gecesinde ülkemizi devletimizden çaldığı silahlarla bombalayan terör örgütünün ele başı olan Fetullah Gülen’i ABD’den istediğimizde bizim önümüze ABD hukuku adres gösterilmektedir. Alenen bir papazdan daha fazlası olan casuslarını ise hukukumuzu, adaletimizi gözetmeden hemen gönderin denilmektedir. Sizdeki hukuk hukuksa bizdeki hukuk değil midir? ABD bu politikalarla kendisini yalnızlığa itmekte, geçmişten bu yana müttefiki olduğu Türkiye’yi kaybetmektedir. Bundan sonrasını ABD düşünsün" dedi.