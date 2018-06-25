Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, seçim sonrası yaptığı yazılı açıklamada, 2023 hedefleri için adım adım ilerleyen ülkenin önünde duran bir engelin daha aşıldığını belirterek, “Bu vakitten sonra vatan, bayrak ve millet diyen herkesi kucaklama vaktidir. Ülkemizin iç ve dış mihraklara karşı birlik olma zamanıdır. İri ve diri olmak bu ülkenin en büyük hassasiyetidir. Yedisinden yetmişine herkes bu durumun farkındadır” ifadelerini kullandı.

Bayraktutar, 2023 hedefleri için üzerine düşeni yapma gayretinde olan Diyanet-Sen’in bu vakitten sonra daha hassas, daha içten olan çalışmalarını hızlandırmakta kararlı olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasında manevi zırhını kuşanıp darbelere geçit vermeyen din görevlileri, 2023 hedeflerine ulaşma hususunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Allah milletimize zeval vermesin. Allah mazlumun sesi olanları çoğaltsın. Allah İslam aleminin umudu olan Türkiye’yi hassasiyetimizden, kararlılığımızdan uzaklaştırmasın" dedi.