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01 Temmuz 2018 21:10

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: “Tecavüzcüler için, çocuk katilleri için idam istiyoruz”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "İdamsa idam, kimyasal hadımsa kimyasal hadım.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: “Tecavüzcüler için, çocuk katilleri için idam istiyoruz”

01 Temmuz 2018 21:10

Bu milletin vergilerinden alınan paralarla bu canileri beslemeye değmez" dedi.


Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, son zamanlarda artan tecavüz ve çocukların öldürülmesi vakalarının artmasıyla birlikte açıklama yaptı. Bayraktutar, "Bir de devlet bu sapık ve canileri besleyecek. İdamsa idam, kimyasal hadımsa kimyasal hadım. Bu milletin vergilerinden alınan paralarla bu canileri beslemeye değmez" ifadelerini kullandı.


Bayraktutar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:


“Ülkemizde uzun zamandan beri bir kırılmanın oluştuğunu, hastalıklı ruhların değerlerimize de tecavüz ettiğini görüyoruz. Zihniyetlerini sapıklık bürümüş, haysiyet yoksunlarının yaptığı bu saldırılar, kabul edilemez. Kadına şiddet, çocuklara tecavüz, hayvanlara zulüm, dinsiz, inançsız, vicdansız, ahlaksız kişinin özelliğidir. Çocuklarımıza şefkat gerekir, kadınlarımıza saygı ve hürmet, Hayvanlara karşı ise vicdanlı olmamız gerekir. Bu özellikler meziyet değil, olması gerekenlerdir.”


"Caydırıcı kararların alınmaması, cinayetlerin devamlılığı hususunda bir caydırıcılık taşımıyor" diyen Bayraktar, “Bugün ülkemizin birçok yerinde haberler almaktayız. Bir kaç yıl önce paramparça edilen Özgecan Arslan, Münevver Karabulut, Hande Kader cinayetleri sonrasında caydırıcı kararların alınmaması, cinayetlerin devamlılığı hususunda bir caydırıcılık taşımıyor. Tecavüz eden bir caniye, hakim iyi hal indirimi verebiliyor. Artık Türkiye’de bunların konuşulmasını istemiyorsak, caydırıcı derecede cezaların getirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. Devletimizden istediğimiz ise idam ve hadımın hızlı bir şekilde getirilmesidir" diye konuştu.




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