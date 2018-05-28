Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Konya’da din görevlileriyle bir araya geldi. Sivil toplum örgütü olarak ülkemizin başarısı için sorumluluk üstlendiklerini söyleyen Bayraktutar, şöyle konuştu:

"Bakın Ankara’dan, Konya’ya hızlı trenle bir saate geldik. Bir saatte gönüller birleşti. Birileri bu hizmet değil; iktidara gelirsem kaldıracağım diyor. Gelişmiş bütün ülkelerin kendilerine ait yerli bir aracı var, biz de yapalım dedik, kolları sıvadık; bu hizmet değil iktidar olursam kaldıracağım dediler. Marmaray, tünel çalışması, hizmet değil iptal edeceklerini söylüyorlar. Şimdi bakıyoruz, yapmaya değil, yıkmaya gelmiyor bunlar. Kimse kusura bakmasın bu vatanı ilerletme hedefinde olanlara buyurun yarışın, hak eden kazansın deriz de, geldiğimde yapılanı yukarım diyenlere bu millet izin vermez."

Sivil toplum örgütü olarak siyaset amaçlarının olmadığını dile getiren Bayraktutar, "Siyaset yapmak değildir derdimiz, fakat ilerleme hedeflerimize kasteden kim varsa karşısında dururuz. Bugün ekonomi saldırılarının neden yapıldığının farkındayız, döviz dalgalanmasının altında ne var, farkındayız. 15 Temmuz’da başaramayanların kollarını tekrar sıvadığının farkındayız. 24 Haziran da bu ülkenin ilerleyişine devam diyeceğiz" dedi.