Diyanet- Sen’den, YÖK’e teşekkür ziyareti

Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan, Mehmet Ali Omurca, Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman, uzun uğraşlar sonucu elde edilen ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkının tanınmasında büyük gayret ve desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, “İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamla hakkının verilmesi, sendika olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konudur. Özellikle kurum çalışanlarımızın yeterliliklerinin artırılması, din hizmetinin daha kaliteli sunulması açısından lisans eğitiminin ne kadar önemli olduğunun uzun yıllar önce farkına vararak sendika olarak çalışmalara başladık. Hazırlattığımız akademik raporla bu işi bilimsel ve akademik olarak da paydaşlarımıza sunduk. Bu süreç içerisinde konuya yaklaşımınız, desteğiniz ve katkılarınız sayesinde bu gün 51 Bin kurum çalışanımız ve kurum dışı diğer mezunlarla birlikte 100 bine yakın ilahiyat önlisans mezunu kardeşimiz bu haktan yararlanabilecek. Şahsım ve telefonla, maille bize ulaşan ve bizzat sendikamıza gelerek teşekkürlerini ileten 100 bin kardeşimizin teşekkürlerini başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sizlere iletmeyi bir borç biliyorum. Emeği geçen katkı sunan başta şahsınız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “YÖK olarak böyle bir ihtiyacı bizler de gözlemledik. Sendika olarak sunduğunuz raporlar da bu ihtiyacı ortaya koydu. Bizler de YÖK olarak konunun takipçisi olduk. Gerekli desteği verdik. Bu haktan yararlanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

En kısa sürede alımlar başlayacak

Sürecin işleyişi ile ilgili değerlendirmede bulanan Saraç, konuşmasına şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönem eğitim öğretim yılına yetişecek şekilde hazırlıklarımızı başlattık. Öncelik kurum çalışanları olmak üzere tüm ilahiyat önlisans mezunlarını kapsayacak şekilde alımlarımızı yapacağız. Çok uzun yıllara yaymadan en kısa zamanda talepleri karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor. Daha kaliteli ve verimli bir din hizmeti için olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. İlahiyat önlisans mezunu kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum”