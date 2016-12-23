Diyanet Vakfından ‘iyilik’ temalı fotoğraf yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında “iyilik” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında “iyilik” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. ‘İyiliğe Netliyoruz’ sloganıyla yapılan yarışmada, iyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın arttırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. İsteyen herkesin katılımına açık olan yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun işbirliğiyle düzenlenecek. İyiliği en iyi şekilde anlatan fotoğraflar ile yarışmada iyilik için deklanşöre basan fotoğrafseverler ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Sergilemeye değer görülen eserlere de sergileme bedeli ödenecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.diyanetvakfi.org.tr, www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresli web sitelerinden 12 Şubat 2017 saat 23.00’e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda bu sitelerden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden de başvuru yapılabilecek. Yarışmaya katılım koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi de bu sitelerden alınabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfının “İyiliğe Netliyoruz” başlıklı fotoğraf yarışmasında sonuçlar 15 Şubat 2017 tarihinde ilan edilecek.