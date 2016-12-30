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30 Aralık 2016 17:39

Diyanetin Halep kampanyasında yardım tırı sayısı 315’e ulaştı

Diyanetin Halep kampanyasında yardım tırı sayısı 315’e ulaştı

30 Aralık 2016 17:39

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası kapsamında Halep’e 315 yardım tırı gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası kapsamında Halep’ten tahliye edilen sivillere yönelik yardımlar devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde TDV Genel Merkez ve şubeleri tarafından içerisinde gıda, giyecek, çocuk bezi ve battaniyenin olduğu 315 tır yardım ulaştırıldı. Ocak ayı sonu itibariyle 500 tırın üzerinde yardımın bölgeye ulaştırılması planlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamada, tahliyelerin yapıldığı bölgede ailelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin ulaşması için İdlib’de koordinasyon merkezi kurduğu ve Suriye içerisindeki güvenli bölgelere de yardımların ekipler tarafından ulaştırıldığı belirtildi. Ayrıca İdlib’in Babul Hava bölgesinde kurulan TDV İdlib Koordinasyon Merkezinden soba, battaniye, ekmek, kıyafet, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin çadır kentlerde ve evlerde kalan Halepli ailelere ulaştırıldığı açıklandı.



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