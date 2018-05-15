Diyarbakır’dan ’Milli Mücadele’ gezisi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, öğretmenler ve öğrencilerin Ankara’daki ilk durağı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olacak. 18 Mayıs Cuma günü, saat 09.30’da UMED’de basın toplantısı düzenleyecek heyet, gazetecilerle bir araya gelecek. Heyete UMED Başkanı Aslan Değirmenci de eşlik edecek.

Heyet öğrencilerle sırasıyla; Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Anıtkabir, Ulus Eski Meclis, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, THK Müzesi, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun’da Bandırma Vapuru, Kent Müzesi, Onur Anıtı, Gazi Müzesi, Seyir Terası, Panorama 1919 Müzesi,

Amasya’da Amasya Kalesi, Şehzadeler Müzesi, Burmalı Minare cami, Alçak Köprü, Ferhat Su kanalı gezileri düzenleyecek.

Amasya’dan Sivas’a geçilecek. Sivas’ta ise Çifte Minare, Şifaiye Medresesi, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Sivas Kalesi, Sivas Ulu Cami, İzzettin Keykavus Türbesine ziyaretler gerçekleştirilecek.