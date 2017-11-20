DNA temalı Aziz Sancar Parkı 30 Kasım’da açılıyor

Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiği DNA sarmalından esinlenerek tasarlanan 10 bin 400 metrekarelik park, 30 Kasım’da açılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aziz Sancar’ın adını özel temalı yeni parkımızda yaşatıyor olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesi, değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Parklarına bilim, sanat, edebiyat, spor ve siyaset dünyasına değer katmış insanlar ile şehitlerinin adlarını veren Çankaya Belediyesi, bu isimleri yeni nesillere aktarıyor. Bugüne kadar Bülent Ecevit, Tarık Akan, Muammer Aksoy, İlhan Cavcav, Cahit Sıtkı Tarancı, Şehit Ömer Halisdemir ile Şehit Fethi Sekin ve Tuncel Kurtiz gibi onlarca değerinin ismini parklarında yaşatan Çankaya Belediyesi, Aziz Sancar’ın adını verdiği yeni parkı ay sonunda açıyor. Her fırsatta toplumsal değerlere yalnızca aramızdan ayrıldıklarında değil, hayattayken de sahip çıkılarak verilen değerin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Aziz Sancar’ın büyük bir değer olduğunu belirtti. Başkan Taşdelen, “Anadolumuzun bağrından çıkan çok değerli hocamız Prof. Dr. Aziz Sancar, insanlığa büyük katkı sağlayacak çalışmalarını Nobel ile taçlandırdı. Biz de onun adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatıyor olmanın onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”nü kazanan Aziz Sancar’ın adını taşıyan park, DNA teması ile dikkat çekiyor. DNA sarmalından esinlenerek tasarlanan yeni park, 10 bin 400 metrekare alana kuruldu. Çocuk oyun alanları, oturma alanları ve meydan gibi aktif olarak kullanılacak olan mekanları ’aktivite sarmalı’ üzerinde konumlandırılan yeni park, koşuyolu ile fitness alanına da sahip olacak. Parkta ayrıca iki fıskiyeli havuzda bulunuyor. Park, Yukarı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 1288. Sokak ile 1238. Cadde arasında yer alacak. Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdıran akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı unvanlarına sahip olan 71 yaşındaki Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı 30 Kasım’da açılacak olan bu yeni parkla birlikte Çankaya’da yer alacak.