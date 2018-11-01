Doğantepe Spor Tesisi ve Gagavuzya Parkı açıldı

Doğantepe Spor Tesisi ve Gagavuzya Parkı açılış töreninde konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, '''İnsanların Allah'ın oluşturduğu fıtrata uygun bir yaşam oluşturması lazım'' dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Doğantepe Spor Tesisi ve Gagavuzya Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törende bir konuşma yapan Başkan Tiryaki, ''Altındağ'da göreve geldiğimiz günden beri ortalama her 15 günde tesis açtık. Yapılması gerekenleri yaptık. 30-40 yıl önce yapılacaktı bunlar. Maalesef gecikti. Bilinçli olarak yapıyoruz. Yarın bu sokaklarda büyüyen çocuklar sağlıkla büyüsün, annesiyle babasıyla toplumuyla problemi olmasın, okusun, sağlıklı nesiller yetişsin diye yapıyoruz bütün yaptıklarımızı. Sağlıklı mahalleler oluşturmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''İnsanların Allah'ın yarattığı fıtrata uygun bir yaşam oluşturması lazım''

''Her 15 güne bir tesis yapıyoruz'' diyen Tiryaki konuşmasına şöyle devam etti:

''Planla yapıyoruz bunları. Altındağlının vergileriyle toplanan paraları çok sağlıklı kullandığımız için bunları yapabiliyoruz. Geçen hafta Gagavuzya'da tesis açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleriyle gittik. Yaşlılar için bir huzur evi yaptık. Bir gençlik merkezi yaptık ve bir kültür merkezinin restorasyonunu tamamladık. Bugün burada iki tesis açıyoruz. Yanı başında Doğantepe sınır buraya yakında da büyük bir parkı tamamen gecekondudan arındırarak yaptık. İnsanlar bize anlayış gösteriyor. Bundan beş yıl öncesine kıyasla madde satımı azalıyor. Madde kullanan çocuklar bizim çocuklarımız. Bunların tedavisiyle uğraşıyoruz. Ankara'nın en tehlikeli yerlerinden bir tanesiydi buralar. On yıl önce herkes karşı geliyordu şimdi herkes yıkın diyorlar. Modern binalar yapılacak. Sağlık tesisleri, hastaneler, okullar, yüzme havuzu, kültür merkezleri yapıldığında Avrupa'nın medeni ülkelerindeki çocuklar hangi şartlarda büyüyorsa buradaki çocuklar da aynı şartlarda olacak. Spor tesisleri yapıyoruz. Çocuklara spor yaptırmadığınız sürece bu çocukları kumardan, maddeden, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıramayız. İnsanların Allah'ın yarattığı fıtrata uygun bir yaşam oluşturması lazım. O zaman insanlar kötülük yapmaz. Birbirine saygılı olur. Biz Altındağ'ı yaşanabilir hale getireceğiz. Sadece bu sene Altındağ'da 30 tane okul yapılıyor. Keşke belediyeler yollara, yeşil alanlara gecekondu yaptırmasalardı.''

''İnsan gibi yetişecek şehirlere, mahallelere ihtiyacımız var''

Altındağ'ın Türkiye'nin en hızlı değişen ilçesi olduğunu belirten Tiryaki, ''13 tane müstakil ana okulu yaptık. Altındağ'da yapılan birçok şey belediyenin görevi değil ama biz bunları görev olarak kabul ediyoruz. Çünkü Altındağ'ın insanlarına yapıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılıp yapılmadığına bakmadan yapıyoruz. Çocukları okula gönderemezsen boş vakitlerinde kötü insanlar bu çocuklarımızı perişan ediyorlar. Kütüphaneler yapıyoruz. Çocuklar boş vakitlerinde kitaplarla haşır neşir olacaklar. Spor salonlarında vakit geçirecekler, tiyatro salonlarında vakit geçirecekler. Bundan 15 yıl önce yüzde 85'i gecekonduyken imar planları yokken Altındağ'dan herkes kaçıyordu. O şartlarda bana sorsalardı nasıl bir Altındağ bekliyorsunuz diye tahmin ettiğimin 100 katı daha fazla hizmet yapılabildi. Sizlerin vergilerinden toplanan paralarla yapıyoruz bunu. İnsan gibi yetişecek şehirlere, mahallelere ihtiyacımız var. Burada yaptığımız kültür merkezi her yere çok yakın. Doğantepe'de açtığımız park ve cami için bin 900 gece kondu yıkıldı. Bu parklar satılamaz, inşaat yapılamaz ama bu insanların çocukları ileride burada oturacaklar'' şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise bütün engellemelere rağmen Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini kaydederek, ''bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık diyen ve bunun için uğraşan Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz'' dedi.