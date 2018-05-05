Dr. Aydan Biri, doğumun normal bir süreç olduğunu söyledi.

Doğasında Doğum Derneği, ’Toplumda Doğum Algısı’ başlıklı, üreme ve halk sağlığını geliştirmeye yönelik olarak sivil toplum kuruluşları arasındaki savunuculuk, diyalog ve işbirliğini arttırmayı hedefleyen sempozyum Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenledi.

Sempozyumda konuşan Yüksek İhtisas Üniversitesi, Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim Dalı Başkanı ve Dr. Aydan Biri, dernek olarak doğum konusunda sadece anneyi değil tüm toplumu bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Doğasında Doğum Derneği, düzenlediği tematik eğitimler, bilimsel programlar, sektörel diyalog toplantıları ve etkinliklerle kadınların, ailelerin, çocukların, gençlerin, dezavantajlı grupların hayatlarına multidispliner bir anlayışla sürdürülebilir bir katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Doğum, aslında ne anneye ne doktora ait, doğum bebeğe aittir. Biz bebeğe ait olan bir sürece müdahale ediyoruz. Hepimizin sorumluluk alması, bir duruş belirlemesi lazım. Dünyaya gelecek olan bireyin haklarını, bizlerin savunması lazım" dedi.

Aydan Biri, doğumun hekim, sağlık personeli, hastane, toplum ve anne tarafına ilişkin süreçleri olduğuna dikkati çekerek, "Doğumu doğru anlatmayı hedefliyoruz. Doğru yapılan birçok şeyin yanlışmış gibi algılanmasından insanları kurtarmak lazım. Anneler, suni sancı yapılacak diye sezaryen oluyor, yok böyle bir şey. Doğum ilerlemiyorsa basit bir şekilde destekliyorsunuz, bunu ilerletiyorsunuz. Burada yanlış bir algı var. Bu yanlış bilinen detayları işleye işleye ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anne ve bebek sağlığı için doğum sürecinin önemine dikkati çeken Biri, "Sempozyumun amacı doğumu doğru anlatmak. Doğum sezaryen de olabilir. Doğumda kadın her türlü şeyle ilgili tepkili, doğru bilmiyor. Suni sancıyı, doğumdaki uygulamaları, sezaryeni, normal doğumu yanlış biliyor, her şey birbirine karışmış vaziyette. Bunları ayıklamak için doğru bilgilere sahip olmak lazım" diye konuştu.

Doğum konusunun sadece anneleri değil tüm toplumu ilgilendirdiğine işaret eden Biri, bu konuda sempozyumda birçok sivil toplum örgütü ve birçok gönüllü anne ile iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı. Doğasında Doğum derneği de alanında başarılı birçok gönüllü annenin biraraya gelmesi sonucu oluştuğunu bildiren Prof.Dr. Aydan Biri," panelde, güçlü anneler, sağlıklı nesiller, anne-bebek dostu ve aile merkezli üreme sağlığı, doğum uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştirilmesinin sürdürülebilir gelişmeye ve sosyal eşitliğe global düzeyde katkı sağlayacağı bilincini geniş kitlelere yaymak gayesiyle dernek ve Koru Hastaneleri işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi yürütmekteyiz. 4 ayaklı bu projeyi Normal doğumu teşvik, ilk 6 ay sadece anne sütü ile bebeklerin beslenmesi, obezite ile mücadele ve Digital Bağımlılık oluşturmakta. Bakanlıklar, belediyeler, STK’ lar, medya ve lider annelerimizin desteği ile sağlıklı bebekler sağlıklı nesiller için yoğun çaba sarfediyoruz" diye ifade etti.

Sempozyumun açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, milletvekilleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ,medya mensupları, akademisyenler ,anneler ve sağlık çalışanları katıldı.

Sempozyum, "Doğuma genel bakış", "Doğum kime aittir", "Doğumu etkileyen faktörler", "Doğum korkusu ile nasıl baş edilmeli", "Kadın ve doğum için neler yapılabilir" başlıkları altındaki oturum ve panellerle devam etti.