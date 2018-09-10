Doğaya geri dönüş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda tedavi edilen ve koruma altına alınan 55 ördek, 40 bıldırcın ve 2 kerkenezi doğal yaşamlarına geri bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü'ne vatandaşlar tarafından Haziran ayında teslim edilen ve buradan da Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'na getirilerek, tedavi altına alınan hayvanlar sağlıklarına kavuşturulduktan sonra Gölbaşı Mogan Gölü'nde doğaya bırakıldılar.

Doğaya kanat çırptılar

Mogan Gölü'nde sazlıkların bulunduğu alanda göle bırakılan ördekler doğal yaşamlarına kanatlar çırparak kavuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu da hayvanları özgürlüklerine kavuşturdu. Hayvanların doğayla buluşmasını çevredeki vatandaşlar da büyük bir ilgiyle seyretti.

“Doğayla kucaklaştırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, yıl içinde üretim fazlası olan hayvanlar ile tedavi edilen hayvanları belirli periyodik aralıklarla doğaya bıraktıklarını söyleyen Sağlık işleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, “Büyükşehir Belediyesi Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın içerisinde 52 türde çeşitli hayvanlar bulunuyor. İhtiyaç fazlası olan hayvanları kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri göl, gölet, akarsu yatağı ve sazlık bölgelere, doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Tedavi süreci tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan bazı yırtıcı hayvanlarımızı da doğal yaşamlarına kavuşturuyoruz” dedi.