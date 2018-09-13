Doktor adayları Yenimahallelileri muayene edecek

Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, sağlık konusunda halkı bilinçlendirmek ve tıp fakültesi öğrencilerinin okurken topluma hizmet etmesini sağlamak amacıyla protokol imzaladı.

Taraflar arasında yapılan imza törenine Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yetkin ve öğretim üyeleri katıldı. İmza töreninin ardından halkın sağlığı için tıp fakülteleri ile belediyelerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Yaşar, “Tıp öğrencilerinin çalışma hayatından önce vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmesi, onların sorunlarına eğilerek muayene edecek olması çok güzel. Yenimahallemize hayırlı olsun. Bu projede kazanan vatandaş olacaktır. Projeyle hem tıp fakültesi öğrencileri deneyim kazanıp uygulamada öğrenecek hem de halkımıza faydalı olacaklar” dedi.

Projenin vatandaşlara büyük olanak sağlayacağını da söyleyen Başkan Yaşar, “Vatandaşın sağlığı bizim için çok önemli. Böyle projeler üniversite hastanelerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Gazi Üniversitesi bizim bölgemizde güçlü bir üniversite. Birlikte doktor adaylarımızı vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu sayede yapılacak olan sağlık çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlenecek, sormak istediklerini kolaylıkla sorabilecek ve muayene olabilecekler. Bu çok büyük bir olanak” diye konuştu.

Projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Demirsoy da, “Amacımız tıp öğrencilerinin toplumun içine girerek, özellikle imkanları kısıtlı vatandaşların yaşadığı bölgelerde sağlık hizmeti ve eğitimi sunmasıdır. Doktor adaylarımız saha çalışması yaparak vatandaşlarımızın zaman geçirdiği yerlere ulaşıp sağlık konularında onları bilgilendirecekler, sağlık taramaları yapacaklar. Ayrıca vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi de verecekler. Böylelikle hem vatandaşa hem de doktor adaylarına sahada eğitim imkanı sağlamış olacağız. Bu yolda bizlere destek olduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.