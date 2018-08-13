Doları yok diye ekmek teknesini bağışlıyor

Pazarcı Süleyman Aydoğdu, “Bu benim ekmek teknem doğru ama çalışır yine alırız” dedi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanı olan ve pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolarınızı ve altınınızı bozun’ çağrısına, altını ve doları olmadığı için destek veremedi. Bu duruma çok üzülen Aydoğdu, ekmek teknesi olan 2 kamyonetinden birini devlete bağışlama kararı aldı. Aydoğdu, kamyonetini ay-yıldızlı bayraklarla süsleyerek sabah saatlerinde Kayseri’den Ankara’ya doğru yola çıktı. Öğle saatlerine doğru Ankara’da olan pazarcı Aydoğdu, “Pazarcılık ve manavlık işiyle uğraşıyorum. Sabah 7 gibi evimden çıktım şuan Ankara’ya vardım. Cumhurbaşkanımızın ‘dolar ve altınlarınızı bozun’ çağrısına dolarım olmadığı için uyamadım ve üzüldüm. Bende hanıma “Bizim dolarımız yok. Biz devlete nasıl yardımcı oluruz’ diye sordum” ifadelerini kullandı.

Belli bir süre düşündükten sonra iki tane kamyonetinin aklına geldiğini belirten Aydoğdu, “Pazarcılıkta kullandığım 2 tane kamyonetim var. Birini devlete verelim diye düşündüm. Sağ olsun hanımımda destek çıktı bana. Arabayı bağışlama kararı verdik. Büyük oğlumda, modeli yüksek olan kamyoneti bağışlamamı söyledi. Bu benim ekmek teknem doğru ama çalışır yine alırız. Yeter ki devletimiz var olsun. Tüm vatandaşlar taşın altına elini koymalı. Şuan ekonomik darbe var. Buna inanmayanlar FETÖ’cüdür. Bu kriz eninde sonunda geçecek. Devletimiz güçlü, bunların üstesinden gelir. Amerika’nın doları hiç bir şeye yaramayacak. Benim ülkemde kullanılmayacak. Ben buna yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Aydoğdu daha sonra arabayı devlete bağışlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru hareket etti.