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Donanma Kupası Yat Yarışları Gölcük'de tamamlandı

Donanma Kupası 58.

Yıl Yat Yarışları kapsamında İstanbul Kalamış'tan start alan yatlar, Gölcük Donanma Komutanlığı önünde yarışlarını tamamladı.


Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yelken yarışması, Donanma Komutanlığının desteğiyle İstanbul Yelken Kulübünün organizesinde gerçekleştirildi. 30 teknenin katıldığı yarışmanın startını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi. Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün yıl dönümünden sadece 5 gün önce düzenlenen yarışma, Donanma içinde anlamlı bir yarış olarak dikkat çekiyor.

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