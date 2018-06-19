Dost ve kardeş ülkelerin polisine eğitim

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan ile başlayan Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi, 2017 yılında Meksika, Guatemala, Sırbistan ve Kosova 2018 yılında da Kenya’nın dahil edilmesiyle başarılı bir şekilde pek çok ülkede yürütülüyor.

Proje ile dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik olarak iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadele de ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ayrıca, polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye’nin güvenlik işbirliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde Türk polislerince verilecek eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmelerden haberdar edilerek Polis Teşkilatlarındaki değişimlerin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamında 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ve diğer ülkelerde toplam 196 emniyet mensubuna eğitim programı düzenledi.

Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında, 2018 yılı eğitim programları çerçevesinde, Kırgızistan Devlet Başkanı başta olmak üzere Kırgızistan devlet büyüklerinin yakın koruma hizmetlerinde görevli polislere yönelik Kırgızistan’da korumanın amacı ve temel prensipleri, yaya ve araçlı koruma, bombalı saldırılara karşı harekat tarzı, araç tahliye, yakın koruma görevlisine yönelik atış uygulamaları gibi konuların yer aldığı “Önemli Kişileri Koruma Kursu” verildi.

Azerbaycan Emniyet Teşkilatı personeline yönelik teknik takip ve izleme tedbirlerinin geliştirilmesi, uygulamada geliştirilen yenilikler ile teknik cihazların kullanımını, iletişimin denetlenmesindeki mevzuat bilgisi, teknik takip gibi alanların verildiği “Teknik Takip ve İzleme Temel Eğitimi Kursu” Azerbaycan’da düzenlendi. Bosna-Hersek Emniyet Teşkilatına yönelik siber suç soruşturmaları ve uluslararası işbirliği, temel kavramlar ile temel internet bilgileri, internet üzerinde yapılan araştırma teknikleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının görev alanları, çocuk istismarı ve bilişim suçları alanlarının yer aldığı “Siber Suçlar Soruşturma Eğitimi Kursu” Bosna-Hersek’te verildi.

Tunus Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personeline yönelik polis temel atış eğitiminde teorik ve uygulamalı alanların gösterildiği tabanca ile atış teknikleri ve kullanımı, tabanca ve tüfekle çeşitli atış alanları gibi bölümlerin yer aldığı “Atış Eğitici Yetiştirme Kursu” Tunus’ta düzenlendi. Makedonya Emniyet Teşkilatı personeline yönelik stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları yönetimi, planlaması, personel tedarik süreçleri, personel seçme ve yerleştirme eğitim ve geliştirme, kurum içi ilişkiler gibi konuların yer aldığı “İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu” Türkiye’de gerçekleştirildi. Liderlik kavramı ve lider -yönetici ayrımı, liderlik teorileri ve polislikteki uygulamaları, kriz yönetiminde liderlik, liderlikte iletişim becerileri, proje ve ekip yönetimi, personel yönetiminin yer aldığı “Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Kursu” da Makedonya’da düzenlendi. Karadağ Emniyet Teşkilatı personeline yönelik Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti hakkında genel bilgilendirme, temel özellikleri ve sebepleri, kullanılan yol ve yöntemler, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, yönetim ve teknikler, risk analizi ve değerlendirmenin yer aldığı “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Eğitimi Kursu” Türkiye’de düzenlendi. Heyet başkanı ve diğer yetkililer Başkanlığımıza ziyarette bulunarak Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin tarafından da kabul edildi.

Sırbistan Emniyet Teşkilatı personeline yönelik uyuşturucuların tanımlanması ve sınıflandırılması, uyuşturucu suç soruşturmaları, gizli soruşturmacı kullanımı, teknik takip, uyuşturucu suç soruşturulması iletişimin takip edilmesi ve durdurulması, fiziki takip, operasyon planlaması ve yönetimi, mülakat ve soruşturma teknikleri gibi alanların yer aldığı “Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Eğitimi Kursu” Sırbistan’da gerçekleştirildi. Meksika Emniyet Teşkilatı personeline yönelik Uluslararası polis işbirliğinin önemi, Interpol’ün amacı, yapısı, görev ve faaliyetleri, uluslararası haberleşme sistemleri ve veri tabanları, uluslararası kaçakçılık suçları, adli yardımlaşma, terör suçları, asayiş suçlarının da yer aldığı “Uluslararası Suçlarla Mücadele İşbirliği Kanalları Eğitimi Kursu” Türkiye’de düzenlendi.

Özbekistan Emniyet Teşkilatı personeline yönelik ihtiyaçlar, kaygılar, beklentiler, deneyimsel öğrenme döngüsü, iletişim becerileri, ders anlatım teknikleri, bilgi yoklaması gibi konuların yer aldığı “Polis Eğiticilerinin Eğitimi Kursu” Özbekistan’da gerçekleştirildi. Yemen güvenlik güçlerine yönelik operasyonel atış teknikleri, terör örgütleriyle mücadele, istihbarat, intihar saldırıları, analiz çalışmaları gibi konularda iki hafta süren uzmanlık eğitimi verildi.

Eğitimlerde, ilgili ülke Emniyet Teşkilatı heyet başkanları ve diğer katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde, düzenlenen kursların kendileri için son derece yararlı olduklarını ifade ettiler. Ayrıca, alanında uzman ve değerli eğitmenler tarafından verilen profesyonel eğitimler sayesinde donanımlı bir şekilde ülkelerine döneceklerini, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve bu organizasyonu gerçekleştiren 5 kıtada her alanda faaliyette bulunan TİKA’nın da sonsuz teşekkürlerini ve minnettarlıklarını dile getirerek ülkeler arası iletişim ve işbirliği alanlarının da bu sayede arttığı ifade edildi.

Ayrıca, 2018 yılı içinde bu projeye Kenya’nın da dahil edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından da uygun olacağı değerlendirilerek Kenya İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve akabinde Kenya Emniyet Teşkilatı personeline yönelik Türkiye tarafından hangi alanlarda eğitim işbirliğinin yapılacağının belirlenmesi amacıyla ülkeye yönelik ihtiyaç analizi ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarette ikili temaslarda bulunulmuş ve Kenya makamlarınca önem arz edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde de gerekli çalışmalara başlanıldı.