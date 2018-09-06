Dövizdeki yükselişe sportif tepki

Kahramankazan Belediyespor yönetimi oyuncu transferleri ve harcamalarını döviz üzerinden yapmama kararı alırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk diğer spor kulüplerini de bu yönde karar almaya çağırdı.

Kahramankazan Belediyespor, döviz kurlarındaki yükselişe tepki için anlamlı bir karara imza attı. Kulüp yönetimi tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda hiçbir sporcunun transferi döviz ile yapılmayacak. Sporculara transfer anlaşmaları Türk lirası üzerinden yapılacak. Yabancı oyuncular da dahil olmak üzere Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kabul eden sporcular takıma kazandırılacak. Kulüp yönetimi ayrıca, sporcu sağlığı için gerekli ürünler de dahil olmak üzere tüm harcamaların Türk lirası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.

"Türk lirasına sahip çıkalım"

Kahramankazan Belediyespor’un da Başkanı olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasi şantajların ve operasyonların yapıldığı kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu operasyonların başında döviz kurlarındaki artış gelmektedir. Çok açıktır ki dövizdeki bu yükseliş hiçbir gerçek ekonomik veriye dayanmadığı gibi bu durumun mantıklı bir izahı da yoktur. Biz de bu duruma tepki göstermek ve Türk lirasına sahip çıkmak için oyuncu transferlerimizi ve harcamalarımızı dövizle değil, Türk lirası ile yapma kararı aldık” dedi.

Başkan Ertürk şöyle konuştu:

“Milletimize ve devletimize bu operasyonları düzenleyenler şunu çok iyi bilmelidir ki, yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ne diz çöktüremeyecekler. Dün olduğu gibi bugün de çeşitli yollarla milletimizi esir etmek, ülkemizi parçalamak isteyenlerin emperyalist heveslerini açıkça görüyoruz. Millet olarak onların siyasi ve ekonomik alandaki girişimlerini dikkatle izliyoruz. Bu emperyalist hevesleri taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakmak için millet olarak mücadele ediyoruz. Yüce Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti bu günleri de atlatarak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Dost ve kardeş milletler ile mazlum halklar adına da yürüttüğümüz bu mücadeleyi 15 Temmuz’da nasıl kazandıysak Allah’ın izniyle bugün de kazanacağız. Aldığımız bu ilke kararının diğer spor kulüplerine de örnek olmasını istiyor ve onları da bu yönde karar almaya davet ediyoruz.”