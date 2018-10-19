Down sendromlu çocuklar Ata'yı ziyaret etti

Anaokulu seviyesinde olan ve belediye bünyesinde ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Pursaklar'da göreve geldiği günden beri birçok ilke imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan ve Mart 2016'da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezinde sunulan hizmet ile çocukların ve ailelerin yüzü gülüyor. Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu bünyesinde oluşturulan özel sınıflarda eğitim gören down sendromlu çocuklar, arkadaş ortamlarına adapta olma, el becerilerini kazanma, yeteneklerini keşfetme, toplumla kaynaşma adına önemli eğitimler alıyor. Aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerini ilerleten çocuklar, Anıtkabir'e giderek Ata'yı ziyaret etti. Mutlulukları yüzlerinden okunan melek yüzlü çocuklar “Atatürk'ü ziyaret ettik, çok mutluyuz” diyerek duygularını paylaştı. Kısa sürede çocukların gelişiminde farklılık oluşturan eğitimlerden memnun kalan aileler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e böyle bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti.