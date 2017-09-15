Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 10:02

Dr. Gökyar: “Kadın nüfusumuzun yüzde 30’u topuk dikeninden muzdarip”

Mio Klinik kurucularından Dr.

Dr. Gökyar: “Kadın nüfusumuzun yüzde 30’u topuk dikeninden muzdarip”

15 Eylül 2017 10:02

İsmail Gökyar, topuk dikeni rahatsızlığının Türkiye’de kadın nüfusunun yüzde 30’unu, erkeklerin ise yüzde 10’unu etkilediğini söyledi.


Dr. İsmail Gökyar, topuk dikeni rahatsızlığının ayak kemiğinin aşırı zorlanmasına bağlı olarak topukta kalsiyum birikintisine bağlı kemiksi çıkıntının oluşmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Gökyar, ayağın altından geçen ve topuk kemiğini parmaklara bağlayan plantar fasya adındaki kalın doku bandının iltihaplanması sonucunda rahatsızlığın oluştuğunu ifade etti. Dr. Gökyar, "Genellikle kadınlarda düz taban problemi olanlarda, gün içinde uzun süre ayakta çalışanlarda, ayağa yük bindiren iş ve sporlarla uğraşanlarda ve kilo fazlası olanlarda topuk dikeni oluşumu daha sık görülüyor. Topuk dikeni genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkmakta. Topuk dikeni sorunu bulunan kişiler yataktan ilk kalktıklarında veya uzun süre oturduktan sonra ilk adımı atarken ağrı hissetmekte” dedi.



"Ameliyatsız tedavi mümkün"


Genel olarak egzersiz, ayak masajı ve ağrı kesicilerle ağrının kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu belirten Gökyar, "Topuk dikeni sorunu bulunan kişiler yumuşak tabanlı ayakkabılar ve tabanlık kullanımıyla rahatlık sağlayabiliyor ve cerrahi tedaviye nadiren başvuruyor. Bu tedavilere rağmen hastanın ağrılarının geçmemesi durumunda en iyi seçenek radyofrekans tedavisi. Radyofrekans tedavisi ile ağrıya neden olan sinirlerin dokulara zarar vermeden iyileştirilmesi hedefleniyor ve hastalar işlemden 3-4 saat sonra günlük hayatlarına geri dönebiliyor" diye konuştu.


İşlemin ameliyathane şartlarında yapıldığını ve yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirten Dr. Gökyar, radyofrekans işleminin tek seanslık bir uygulama olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç