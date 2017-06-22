DSP eski Genel Başkan adayından Kılıçdaroğlu’na protesto

2010 yılında Demokratik Sol Parti Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne tepki olarak Ankara’dan İstanbul’a üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı aracıyla giderek protesto gerçekleştireceğini belirterek, “Yürüyerek gidecek değilim. Yol yürümek ile aşılmaz, araba varken yürümeye gerek yok. Kılıçdaroğlu bence sen koşarak git” dedi.

Erol Özavcı, “Ankara’dan da İstanbul’a doğru yola çıkacağım. Kılıçdaroğlu ‘adalet istiyorum’ dedi. Ben de ona şunu söylemek istiyorum. Turgut Özal öldürüldü, Adnan Menderes asıldı, Necmettin hocamıza zulümler yapıldı, Alparslan Türkeş’in tırnakları çekildi, kapalı kardeşlerimizin başörtüsü çekildi, o zaman neredeydiniz?” ifadelerini kullandı.

Çakal ile tavus kuşunun hikayesini anlatan Özavcı, “Çakallığı bırakın gelin Türkiye’yi kalkındıralım. Yollar yürümek ile aşılmaz. Kılıçdaroğlu bence sen koşarak git. Darbeyi de yapan sizsiniz, devletin sırlarını açığa veriyorsunuz. Sen milletvekilin için değil kendini kurtarmak için yürüyüştesin. Eylemimi araç ile gerçekleştireceğim, yürüyerek gidecek değilim. Yol yürümek ile aşılmaz, araba varken yürümeye gerek yok” diye konuştu.