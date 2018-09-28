DSP Genel Başkanı Aksakal: “DSP yerel yönetim seçimlerine katılacak”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Demokratik Sol Parti tüm engellemelere karşın 31 Mart 2019'da yapılacak yerel yönetim seçimlerine katılacak, buradan alacağı güçle, inancıyla, imanıyla ve halkın iradesiyle 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde mutlaka ülke yönetimini üstlenecektir” dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Ülkemizin bugün içinde bulunduğu şartları ve görünümünü kısaca değerlendirecek olursak Türkiye, 16 yıl öncesinin fersah fersah gerisinde, ekonomik olarak tükenmişliğin, dış ilişkilerde itibarsızlığın, toplumsal olarak da yokluk, yoksulluk ve yolsuzluğun pençesinde can çekişir durumdadır. Türk milleti yeni bir rejimle yüz yüze bırakılmıştır. Demokratik kural ve teamüllerin tamamen ortadan kaldırıldığı, hak ve eşitlik ilkelerinin yok edildiği, yürürlükteki yasaların herhangi bir hükmünün kalmadığı, sadece tek bir iradenin hüküm sürdüğü sistemlerin adıdır faşizm. Küresel egemen sistemin kontrolü ve yörüngesinde bulunan devlet yönetimi ve parlamento yapısı, bu haliyle ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmekten uzaktır” diye konuştu.

Üç gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem 2. yasama yılı çalışmalarına başlayacağını kaydeden Aksakal, “İktidar olmayı aklının ucundan bile geçirmeyen bir muhalefetin çoğunlukta olduğu bu parlamento yapısından 100 yıllık Cumhuriyetin geleceğine olumlu herhangi bir katkı sağlanamayacağı artık görülmüştür. Daha parlamento açılmadan devleti dolandıranların, milleti soyanların, devletin adını kullanarak cinayet işleyenlerin, haraç toplayanların, silahlı organize suç örgütü kuranların affedilmesine kafa yoran, çağdaş dünyanın bugünkü yapısına ayak uydurmak yerine devlet adıyla cinayet işlemeye, yani idam cezasını yasallaştırmaya kafa yoran bir parlamento yapısı Türkiye'yi 22. yüzyıla taşıyamaz. Bu parlamento yapısı, iktidarıyla, muhalefetiyle bizleri olsa olsa iki yüz yıl öncesinin karanlığına götürür” şeklinde konuştu.

“Referandum dönemi çalışmalarımız sırasında anayasamız değiştirilmeye çalışılırken her yerde anlattık, ‘Bu gidiş ülkeyi demokrasiden, hukuktan, adaletten ve kısacası çağdaş dünyadan uzaklaştırır' dedik” şeklinde konuşan Aksakal, “Bakınız, daha dün UEFA Başkanı, EURO 2024'ün Türkiye'ye neden verilmediğini anlattı. Bazı risklerin varlığını, insan hakları aksiyon planının eksikliğini, otellerin kapasitesinin yetersizliğini ve birçok şehir için endişelerini gerekçe olarak sıraladı. Bu açıklamalar Türk milleti için onur kırıcıdır, nitekim bugün geldiğimiz nokta tam da budur. O zaman, Türk milletinin şapkasını önüne koyup düşünmesinin zamanı artık gelmiştir” dedi.

“DSP, halkın sığınacağı en güvenli limandır”

Aksakal, “Demokratik Sol Parti tüm engellemelere karşın 31 Mart 2019'da yapılacak yerel yönetim seçimlerine katılacak, buradan alacağı güçle, inancıyla, imanıyla ve halkın iradesiyle 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde mutlaka ülke yönetimini üstlenecektir. DSP, halkın sığınacağı en güvenli limandır” dedi. Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken 1923 ruhunu yeniden devlette ve millette hakim kılmalıyız. Demokrasiye inanıyorsak, demokratik rejimle yönetilen bir ülkede yaşamak, geleceğimizi kurgulamak istiyorsak ‘sandığa gitmemek' gibi bir seçenek düşünülemez. Yurttaşlık bilinciyle, yurtseverlik duygusuyla ve halk için siyaset yapma kararlılığında olanlarla geleceğimizi birlikte omuz omuza yeniden kurgulamak için DSP'de buluşmalıyız, kendi kaderimizi tayin etmeliyiz.”

Başkanlık Kurulu bugün toplanıyor

Aksakal, DSP Başkanlık Kurulu'nun yaklaşan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin çalışma stratejilerini, yöntemlerini ve aday kriterlerini değerlendirmek üzere bugün toplanacağını kaydetti. 2002'den bu yana DSP'ye büyük haksızlıklar yapıldığını belirten Aksakal, “DSP'nin halk için iktidar anlayışından yola çıkarak yürüttüğü çalışmalarını kendi ikballerine engel görenlerin, o günkü hükümetin de parlamento yapısının bozulması için her türlü planı devreye sokanların bu saldırılarının hala devam ettiğini belirtmek isterim. Oysa bu ülke hepimizin. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyonluk bir aileyiz. Günümüzde parlamentodaki partilerin topluma umut olmaktan uzak durması, yeni bir arayışı önemli ölçüde zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda geçmişinde en ufak bir şaibe bulunmayan, kurucusu Bülent Ecevit'in şahsında en temiz kalabilmeyi başarmış Demokratik Sol Parti, 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine hazırdır” dedi.

“Birçok yerde sandıklardan başarıyla çıkacağız”

Aksakal, “Birçok yerde sandıklardan başarıyla çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği görevlerini üstlenerek halkımıza, Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip olarak ve demokratik sol ilkeler çerçevesinde hizmet etmeyi benimseyen tüm yurttaşlarımızı ak güvercinli mavi bayrağımızın altında toplanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.