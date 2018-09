Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Medicana International Ankara Hastanesi Başhemşiresi Fatoş Gürbüz ve Evde Bakım Birimi Sorumlu Hemşiresi Tuna Tercanlı ile beraberlerindeki ekip Özel Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret etti. Tedavi merkezinin uzun süreli misafirleri ile vakit geçiren Medicana International Ankara Hastanesi ekibi Alzheimer’ın sadece bir gün değil her daim hatırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Medicana International Ankara Evde Bakım Birimi Sorumlu Hemşiresi Tuna Tercanlı ise Alzheimer ile yaşamanın hem hasta hem de yakınları için hassas ve detayları ile öğrenilmesi gereken bir süreç olduğundan bahsederek, profesyonel bakımın her iki taraf içinde çok destekleyici olabileceğini belirtti. Tercanlı, “Alzheimer hastalarının yaşayacağı değişiklikler aileleri için de oldukça üzücüdür. Hastalık ilerledikçe, ortaya çıkacak fiziksel zorluklar hasta yakınlarının hayatını da belli ölçülerde zorlaştırabilir. Alzheimer’lı bir hasta ile yaşamak ve onun bakımını sağlarken, bazı yöntemlerin bilinmesi her iki tarafın da hayatını kolaylaştırır. Örneğin, bu tür hastaları mümkün ise hep aynı evde veya aynı yerde ikamet ettirmek, eşyalarının yerini hep sabit tutmak yani hayatındaki değişiklikleri en aza indirmeye çalışmak önemlidir. Çünkü öğrenme yetenekleri de kısıtlanan bu tür hastalar yeni çevreye uyum sağlamakta çok zorlanırlar. Bu nedenle yaşadıkları her problemde çevresindekilere sıkıntı verebilecek olaylara neden olurlar. Bu süreçte destek almak ve aile içinde görev dağılımı yapmak gerekir. Giyinmek, yemek yemek gibi alışkanlıklarını unutmaya başlayan bir Alzheimer hastasına yardım etmeli ama onun yerine siz yapmamalısınız. Basit ve kısa cümlelerle konuşmaya özen gösterin. Zamanla tuvalet ihtiyacının geldiğini fark etmeyen ya da tuvaletin yerini hatırlamayan bir hastanız olacak, ona sık sık tuvalete gitmesini hatırlatmanız ve yönlendirmeniz faydalı olacaktır. Hastanızın üzerinde her zaman kimlik ve acil durumda ulaşılacak kişinin bilgilerinin yer aldığı bir not ya da künye bulunmalıdır. Hastanızın hırçınlaştığı, sizin de yorulduğunuz ve tahammülünüzün zorlandığı zamanlar olabilir. Hasta yakınları açısından bu da çok doğal bir duygudur. Sakin ve sabırlı olmaya çalışmalı, şu an belki sizi bile tanımayan kişinin aslında hala orada ve sizin sevdiğiniz kişi olduğunu unutmamalısınız” diyerek sözlerini tamamladı.

Medicana International Ankara Başhemşiresi Fatoş Gürbüz ise Türkiye Alzheimer Derneği’nin güncel verilerine göre, Türkiye’de 600 bin Alzheimer, 1 milyon demans hastası bulunduğunu, Türkiye’deki Alzheimer hastalarının 30 binden fazlası, 65 yaş altı gençlerden oluştuğunu belirtti. Erken evrede hastaların günlük yaşam aktivitelerini kendileri yerine getirebileceğini belirten Başhemşire Gürbüz, orta ve ileri evrede hastaların birçok konuda desteğe ihtiyaç duyacağını, hastalık ilerledikçe destek ihtiyacının ve hastaya özel bakımın gerektirdiği uzmanlık seviyesinin artacağını vurguladı.