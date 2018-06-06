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06 Haziran 2018 12:31

Dünya Çevre Günü Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kutlandı

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Dünya Çevre Günü Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kutlandı

06 Haziran 2018 12:31

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinliklere katılan yüzlerce çocuğa çevre bilinci aşılandı.


Çeşitli okullardan ve Çankaya Belediyesi kreşlerinden gelen çocukların öğretmenleri ile birlikte katıldıkları etkinlikler saat 11’de başladı. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Westsrate ve Brezilya Büyükelçiliği Müsteşarı Miguel Griesbach de Pereira Franco’nun da çocukları yalnız bırakmadığı etkinlikler kapsamında gün boyunca çocukların çevre bilincini artıracak ve farkındalık sağlayacak etkinlikler düzenlendi.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Atık Yönetim Topluluğu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, bazı okullar ile sivil toplum kuruluşlarının da katkı sunduğu etkinlik Çayyolu Final Okulu öğrencilerinin dans gösterisi ile başladı. İl Genel Meclisi Ortaokulu müzik grubunun şarkılarıyla renklenen etkinlik boyunca, dans gösterileri, rock konseri, zumba gibi birçok etkinlik yapıldı. Çankaya Belediyesinin çocuklara armağan ettiği Çanki Eğitim Seti, uçurtma ve toplar ile gönüllerince eğlenen çocuklara geri dönüşüm hakkında bilgiler verilerek, atıklardan yapılan origami, heykel, bez çanta gibi hediyeler dağıtıldı. Sanatçı Selda İleri’nin camdan yaptığı el sanatlarını inceleme imkanı da bulan çocuklar, Nesibe Aydın İlkokulu öğrencilerinin resim sergisini de gezdiler.




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