Dünya gençliği Ankara’da buluşuyor

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından 6-9 Eylül arasında düzenlenecek Uluslararası Gençlik Çalıştayı, 30’a yakın ülkeden gençleri bir araya getirecek.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenecek Uluslararası Gençlik Çalıştayı 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek çalıştaya Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Kızılayı, Başkent Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı AB Başkanlığı da destek verecek. Çalıştayda, gönüllülük ve sivil topluma katılım, katılımcı demokrasi, gençlik faaliyetlerine mültecilerin entegrasyonu, gençler arasında ayrımcılık ve aşırılık başlıkları gibi konuları masaya yatırılacak. Çalıştayda ayrıca, Türk milletinin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadele de gençlere anlatılacak. Çalıştayda, 15 Temmuz gazileri, sporcular ve akademisyenler de gençlerle buluşacak. Çalıştaya İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Sudan, İran, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Filipinler, Somali, Gana, Makedonya, Pakistan ve Tunus’un da aralarında bulunduğu 30’a yakın ülkeden gençler katılacak. Çalıştayın açılışı 6 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

"Dünya gençliğini buluşturuyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, uluslararası arenada önemli bir yer tutacak çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “30’a yakın ülkeden gelecek gençleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Onlara Türkiye’yi en iyi şekilde anlatacağız. Dünya gençliğini Ankara’da buluşturacağız. Yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’de 2002’den bu yana yaşanan değişim ve gelişimi dünya gençliğine anlatacağız. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.