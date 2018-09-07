Dünya gençliğine 15 Temmuz ve Türkiye anlatıldı

30 ülkeden 130’a yakın yabancı öğrencinin katıldığı çalıştayın ilk gününde Türk milletinin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadele anlatılarak, Türkiye’nin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Gençlik Çalıştayı’nın ilk günü Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile davetliler katıldı. Çalıştaya İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Hindistan, Arnavutluk, Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 130’a yakın öğrenci katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana geride kalan 14 yılda ilçenin büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini söyledi. Ertürk, şöyle konuştu:

“Kazan köyü diye tabir dilen ilçemiz bugün metropol bir ilçe. Artık sadece küçük ölçekte etkinlikler yapmakla kalmıyoruz uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Yerel yönetim noktasında bir şehrin sadece alt yapı, üst yapı, sosyal alanlarıyla değil, azim ve kararlılıkla beraber katılımcıya şeffaf, hesap verilebilir bir yönetimin nasıl olabileceğini gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. 28 üniversiteye tez konusu olmuş Kahramankazan’daki değişim ve gelişim bizleri mutlu ediyor. Biz hep beraber gelişen ve değişen dünya şartlarında sevgi dilini kullanarak dünyanın acımasızlıkları karşısında gençler olarak hep birlikte el ele vererek farklı renklerle beraber bizden sonraki nesillere yaşanabilir, sevgi dolu, barış dolu bir dünya bırakma noktasındaki çabalarımız sürecek. Yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Dünyaya barış ve sevgi dilinin hakim olması için çalışmalarını sürdürecektir. Çalıştayımızın sizlerin şahsında tüm dünyaya Türkiye’nin doğru anlatılması ve ön yargıların ortadan kaldırılmasına yarar getirmesini temenni ediyorum.”

Rektör Haberal da, Kahramankazan Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı’nın son derece önemli olduğunu belirterek, Kahramankazan’ın Ankara’daki ilçeler içinde en hızlı gelişen, değişen ve teknolojiyi takip eden ilçe haline geldiğini söyledi.

Törende öğrencilere Türkiye’nin tanıtıldığı bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Törende seymen ekibinin Ankara yöresi halk oyunlarını sunduğu gösteri yabancı öğrencilerden büyük alkış aldı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Kızılayı, Başkent Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Başkanlığı da destek verdi.

15 Temmuz’u anlattılar

Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Avrupa Komisyonundan Gaye Doğanoğlu öğrencilere Avrupa Komisyonu ve demokrasi hakkında bilgi verdi. Ayrıca Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde verdiği destansı mücadelenin anlatıldığı “15 Temmuz Gecesi” isimli toplantı düzenlendi. Toplantıya Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz gazileri Derya Can ve Yusuf Yıldırım ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör konuşmacı olarak katıldı. Başkan Ertürk ve gaziler Can ile Yıldırım, toplantıda yabancı öğrencilere Türk milletinin destansı zaferini ve verilen mücadeleyi anlattı.

9 Eylül’e tarihine kadar sürecek çalıştayda gönüllülük ve sivil topluma katılım, katılımcı demokrasi, gençlik faaliyetlerine mültecilerin entegrasyonu, gençler arasında ayrımcılık ve aşırılık başlıkları gibi konular masaya yatırılacak.